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Общество

В Бобруйске прошли благотворительные елки с участием руководства администраций Ленинского и Первомайского районов

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В Бобруйске прошли благотворительные елки с участием руководства администраций Ленинского и Первомайского районов

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