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Общество

В Бобруйске прошли акции «Детям о налогах»

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В Бобруйске прошли акции «Детям о налогах»

В сентябре-октябре в школах Бобруйска с участием представителей инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйску прошли акции «Детям о налогах», в ходе которых с учениками третьих и четвертых классов средних школ № 1, 2, 6, 21, 29, 30 и гимназии № 1 проводились занятия по налоговой грамотности.

Детям показали тематические мультфильмы и познакомили со сказками из специально изданных для них книг «Детям о налогах», «В каком царстве жить хорошо», «Царство королевы Йоки». Ребята с увлечением играли в настольную игру «Большое налоговое путешествие», а также активно отвечали на вопросы викторины. Так, в доступной для них форме, они получили первое представление о значении налогов в жизни общества, узнали, что такое налоги, почему их нужно платить и на какие цели они идут.

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