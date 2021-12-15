В Бобруйске прошла ярмарка вакансий

В управлении по труду, социальной защите и занятости населения Бобруйского горисполкома для безработных граждан прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие организации и предприятия города, такие как ОАО «Кожевенный комбинат», КУП ЖРЭУ Ленинского района, КУП ДЭП, ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения», Бобруйская дистанция пути, Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс». Предлагаемые вакансии: водители, кондукторы, подсобные, дорожные рабочие, монтеры пути, слесари-электрики, отделочники, штукатуры, сварщики, кровельщики, обрезчик материалов, прессовщик кожи, сушильщик сырья и полуфабрикатов и т.д. Бобруйчане имели возможность задать нанимателям интересующие вопросы, ознакомиться с режимом, условиями труда и заработной платой.