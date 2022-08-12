В Бобруйске прошла встреча с молодыми специалистами

Около 40 молодых специалистов, которые только-только покинули стены учебных заведений и приступили к выполнению своих должностных обязанностей на первых рабочих местах, 12 августа встретились с членом Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральным директором СОАО «Коммунарка» Сергеем Анюховским; заместителем начальника Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Максимом Белым; главным специалистом Ленинского РК Бобруйска ОО БРСМ Ириной Журавлевой. Организатором встречи выступил отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома.

Говорили с молодыми людьми об ответственном отношении к соблюдению требований охраны труда, о том, как строится работа с молодежью на предприятиях, о направлениях, которые предлагает молодежный союз.

Более подробно – в ближайшем номере «БЖ».