В Бобруйске прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay»
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17 февраля в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay».
Цель мероприятий по финансовой грамотности – оказание помощи пожилым людям ориентироваться в реалиях, связанных с финансами, обеспечивая личную финансовую защищенность и безопасность.
ТЦСОН благодарит за сотрудничество ЦБУ № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк», а также выражает благодарность главному специалисту отдела продаж Коткиной Ольге Викторовне.
Татьяна Сакач,
заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН
Первомайского района г.Бобруйска»
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