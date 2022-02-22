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Общество

В Бобруйске прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay»

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В Бобруйске прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay»

17 февраля в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay».

Цель мероприятий по финансовой грамотности – оказание помощи пожилым людям ориентироваться в реалиях, связанных с финансами, обеспечивая личную финансовую защищенность и безопасность.

ТЦСОН благодарит за сотрудничество ЦБУ № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк», а также выражает благодарность главному специалисту отдела продаж Коткиной Ольге Викторовне.

 

Татьяна Сакач,
заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН
Первомайского района г.Бобруйска»

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