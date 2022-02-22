В Бобруйске прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay»

17 февраля в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска прошла встреча по финансовой грамотности на тему «Кошелёк Pay».

Цель мероприятий по финансовой грамотности – оказание помощи пожилым людям ориентироваться в реалиях, связанных с финансами, обеспечивая личную финансовую защищенность и безопасность.

ТЦСОН благодарит за сотрудничество ЦБУ № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк», а также выражает благодарность главному специалисту отдела продаж Коткиной Ольге Викторовне.

Татьяна Сакач,

заведующий отделением дневного пребывания

для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН

Первомайского района г.Бобруйска»