В Бобруйске прошла встреча бывших картингистов

Мальчишка впервые увидел гоночный карт… Не скрывая восторга, затаив дыхание, он каждый раз ждет, когда эта «волшебная машина» проедет рядом, издавая громкий рев. Сердце стучит невероятно быстро, а дыхание перехватывает. Картинг остановился. Пилот в специальном костюме снимает шлем. «Я тоже хочу так!» – проносится в голове у мальчишки, и уже завтра он с мамой пишет заявление в объединение по интересам «Картинг» в техническом отделе Центра дополнительного образования.

Мы живем в мире больших возможностей, и каждый человек может выбирать себе судьбу. Поэтому все люди имеют свои интересы, из которых потом формируются хобби, а такие учреждения как Центр дополнительного образования детей и молодежи – помогают воплотить их в реальность. Тренировка четыре раза в неделю, вещи в мазуте и машинном масле, волосы пахнут бензином, и каждый день мальчишки и девчонки получают новые знания, балуются на перерывах и учатся управлять картингом.

3 февраля в объединении «Картинг» прошел вечер встречи выпускников. Молодые люди и девушки оживленно вспоминают свое детство, свои первые соревнования и завоеванные на них медали.

Александр Дубина уже много лет тренирует бобруйских картингистов. Его воспитанники – призеры и победители соревнований различных уровней. Именно благодаря ему наши дети имеют возможность заниматься таким интересным и сложным видом спорта. Каждый из присутствующих на вечере ребят выбрал свой путь, свою дорогу. Зоотехники, бухгалтеры, продавцы, но есть и такие, которым картинг помог определиться с выбором профессии. К примеру, Артем Варава, курсант третьего курса военно-технического факультета БНТУ, будущий инженер-механик, совместил огромное желание посвятить свою жизнь защите Родины и увлечение техникой. На счету Артема множество дипломов и тысячи победных километров, а дома бережно хранятся более тридцати медалей разных степеней.

Прощаясь, ребята решили обязательно собраться и через год. Неожиданно на пороге появился девятилетний мальчишка с пакетом железяк в руках. «Александр Григорьевич, я тут у деда в гараже нашел, может нам на картинг пригодится?» – сказал мальчишка, вытирая рукой лоб. Бывшие картингисты громко засмеялись, но в глазах была легкая грусть, ведь каждый узнал в этом мальчишке себя, только несколько лет назад…