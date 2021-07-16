В Бобруйске прошла VII отчетно-выборная Конференция Первомайской районной организации ОО «БРСМ»

В пятницу, 16 июля, в актовом зале ГУО «Детская школа искусств №2 им. В. В. Оловникова» прошла VII отчетно-выборная Конференция Первомайской районной организации города Бобруйска общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

В президиум конференции вошли заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района города Бобруйска Чичерина Марта Александровна, ветеран комсомольского движения Вяткин Владимир Васильевич и ответственный секретарь Первомайской районной организации города Бобруйска «Белорусского общественного объединения ветеранов».

Всего на конференцию было избрано 100 делегатов, среди которых депутат представители организаций, предприятий, учреждений, Вооруженных сил Республики Беларусь, Бобруйской ГРОЧС и представители исполнительной власти.

На повестку дня было вынесено девять вопросов. О деятельности районной организации за 2017-2021 годы и перспективах развития доложила секретарь Первомайского РК ОО «БРСМ» Анастасия Ткачёва. Содокладчиками выступили командир волонтерского отряда «По зову сердца» первичной организации ОО «БРСМ» УО «Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина» Валерия Ермолицкая и секретарь первичной организации УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» Анастасия Белоушко.

Анастасия Ткачёва в своем докладе отметила, что наряду с организационно-кадровой деятельностью работа районной организации осуществляется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, организация вторичной занятости, волонтерское движение, поддержка и развитие инновационной и научной деятельности, поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация культурно-досуговых проектов, а также работа в интернет-пространстве и со средствами массовой информации.

− Представители БРСМ − первые, кто откликаются, когда нужна помощь. И я надеюсь, что ваша деятельность и впредь будет такой же плодотворной, эффективной и актуальной. Я всегда говорю о том, что к молодежи нужно прислушиваться, конечно же, координируя и подсказывая, но идеи, которые вы продвигаете, действительно заслуживают внимания. Мы и дальше готовы сотрудничать и поддерживать ваши инициативы, поэтому генерируйте новые идеи и придумывайте проекты, − обратилась к присутствующим – заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района г.Бобруйска Марта Чичерина.

Мероприятие завершилось выступлением почетных гостей и награждением лучших первичных организаций ОО «БРСМ» Первомайского района города Бобруйска.