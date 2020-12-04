Состоялось посвящение в учащиеся классов военно-патриотической и профессиональной направленности

Спасатели, военные, юристы – многие мальчишки и девчонки мечтают получить эти профессии. Но некоторые из них уже сделали первый шаг к заветной мечте: поступили и учатся в классах профессиональной направленности. Они есть в четырех бобруйских школах – №№21, 27, 28, 31. В 21-й это класс правовой направленности, в 27-й – военно-патриотической, в 28-й – пожарно-спасательного направления, в 31-й – «Закон. Справедливость. Отечество».

4 декабря во Дворце искусств ребята 10-х классов этих школ приняли присягу и получили удостоверения на право ношения формы.

Как прошло мероприятие, почему учащиеся решили выбрать именно эти классы, как им учится, читайте в следующем номере «БЖ».