В Бобруйске прошла спартакиада в рамках республиканской акции союза молодежи «Я служу!»

17 февраля на базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка провели спартакиаду в рамках республиканской акции союза молодежи «Я служу!», приуроченную ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Мероприятие организовал городской комитет БРСМ.

В стране акция стартовала в понедельник, 15 февраля. Военно-патриотические мероприятия проходят во всех регионах страны.

Задача акции – сформировать у родителей и молодежи, в том числе призывного возраста, понимание необходимости службы в Вооруженных Силах, создание положительного имиджа службы в армии.

Артем Богдан, заместитель командира 3-го инженерного батальона, председатель первичной организации БРСМ воинской части 20392, рассказал:

– Нам нужно подготавливать поколение новых защитников перед призывом в армию. Чтобы им было легче, чтобы понимали, ради чего их призывают и что им предстоит увидеть и пройти за эти полтора года.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.