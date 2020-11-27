В Бобруйске прошла отчетно-выборная конференция городской организации БСЖ

Представители самых активных бобруйских «первичек» женского союза собрались 27 ноября в зале заседаний ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», чтобы подвести итоги деятельности общественной организации за двухлетний период (с декабря 2018-го по ноябрь 2020-го) и наметить планы на перспективу.

Сейчас в нашем городе 82 первичные организации Белорусского союза женщин, которые объединили в своих рядах 1183 бобруйчанок с активной жизненной и гражданской позицией (за отчетный период их численность увеличилась на 45%). А главной целью своей деятельности общественницы и просто неравнодушные женщины считают содействие стабильности устойчивого развития нашей республики. «Мы за повышение качества жизни населения, за нашу политическую, социальную и экономическую безопасность».

О том, какие на конференции поднимались вопросы и вносились предложения, кто присутствовал на мероприятии, какие решения были приняты, читайте в ближайшем номере «БЖ».

Текст: Ольга Хотько

Фото: Александр Анташкевич