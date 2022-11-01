В Бобруйске прошла окрытая республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по тяжелой атлетике

Кроме белорусских юных штангистов участие в ней приняли тяжелоатлеты из Российской Федерации. В конкурентной борьбе отлично проявили себя на престижном турнире воспитанницы отделения тяжелой атлетики Кировской СДЮШОР Алек­сандра Смайлова (тре­нер Кирилл Иваницкий) и Ксения Лазакович (тренер Андрей Асташов), сообщает kirovsk.by.

Однако, прежде чем попасть на эти соревнования, юные кировчанки выступили на Первенстве Могилевской области: Саша в весовой категории до 49 кг стала чемпионкой, а Ксюша среди соперниц до 55 кг завоевала «серебро».

В Бобруйске спортсменки подтвердили свои качества. Александра показала лучший результат среди белорусских тяжелоатлетов, немножко уступив в сумме двоеборья россиянке.

Для Ксении Лазакович данный турнир стал дебютным. И 7-классница блестяще справилась с волнением: по результатам выступления она была в числе лучших, хоть ей немножко не хватило до пьедестала почета.