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В Бобруйске прошла областная отчетно-выборная конференция ОО «Белорусский союз женщин» с применением информационно-коммуникационных технологий (будет дополнено)

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В Бобруйске прошла областная отчетно-выборная конференция ОО «Белорусский союз женщин» с применением информационно-коммуникационных технологий (будет дополнено)

В среду, 4 февраля, состоялась областная отчетно-выборная конференция общественного объединения «Белорусский союз женщин» с применением информационно-коммуникационных технологий.

Представители ОО «Белорусский союз женщин» в городе Бобруйске собрались на базе Центра банковских услуг №703 ОАО АСБ «Беларусбанк».

В этом году Белорусский союз женщин отмечает свое 30-летие.

/Будет дополнено/.

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