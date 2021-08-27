В Бобруйске состоялась городская августовская педагогическая конференция

Традиционно в последние дни августа во Дворце искусств нашего города проводится педагогическая конференция. В 2021-м успехи и недочеты учебного года 2020-2021 и задачи на год, который вот-вот стартует, обсудили 27 августа. На мероприятии присутствовали почетные гости, руководители и работники учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования, ветераны педагогического труда, молодые специалисты.

Конференция прошла в нескольких «рабочих режимах»: официальном – были озвучены цифры и информация, характеризующие работу бобруйской системы образования в прошлом учебном году; празднично-душевном – теплые слова поздравления и заслуженные награды; творческом – юные таланты нашего города дарили наставникам песенно-танцевальные подарки (особенно умиляли малыши, которые делают первые сценические шаги).

Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

Подробнее в ближайшем номере «БЖ».