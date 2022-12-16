В Бобруйске прошла дискуссионная площадка «Беларусь вчера, сегодня, завтра»

В рамках Года исторической памяти и проекта Ленинской районной организации Бобруйска Республиканского общественного объединения «Белая Русь» под названием «Память в наших сердцах» на базе медицинского колледжа прошла диалоговая площадка. В мероприятии приняли участие Ирина Русакович, председатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь»; Александр Конецкий, прокурор Бобруйска, старший помощник юстиции; Татьяна Криванос, начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции УВД Бобруйского горисполкома; Анна Патачиц, заместитель председателя КДН администрации Ленинского района и Елена Бриченок, старший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Бобруйского горисполкома. Темы обсуждения – геноцид белорусского народа, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также профилактика преступлений в сфере наркосбыта и наркопотребления.

Глубоко символично, что нынешний 2022 год в Беларуси стал Годом исторической памяти. Внимание к истории, в том числе, нашло свое отражение и в Конституции нашей страны. Ирина Русакович отметила, что историческая память – нравственный стержень общества, укрепляющий связь между поколениями в условиях глобальной нестабильности. И главная задача – не допустить пересмотра настоящих итогов Великой Отечественной войны, забвения подвигов наших предков, внесших решающий вклад в разгром нацизма. – Такого рода площадки нужны для того, чтобы молодежь помнила наше прошлое, была участником нынешних событий, чтобы мы могли вместе с ней строить будущее страны, – подчеркнула Ирина Александровна.

Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.