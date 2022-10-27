В Бобруйске прошла диалоговая площадка по обсуждению законопроекта «О Всебелорусском народном собрании»

27 октября на ОАО «ТДиА» прошла диалоговая площадка с участием Алексея Авдонина, аналитика Белорусского института стратегических исследований и Юрия Вознесенского, политолога, директора информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил». Организатор мероприятия – Бобруйский горисполком совместно с РГОО «Белорусское общество «Знание».

В конференц-зале предприятия собрались члены трудового коллектива, идеологического актива, представители общественных организаций, руководители предприятий города. Ключевыми во время встречи стали вопросы деятельности ВНС, полномочиях этого органа народовластия. Еще одна тема дискуссии: «Экономическая безопасность Республики Беларусь на современном этапе и пути ее дальнейшего развития».

– Мы знаем, что в начале этого года был проведен референдум. В Конституцию внесены изменения и дополнения в части Всебелорусского народного собрания. И сейчас мы обсуждаем законопроект о ВНС, который вынесен на публичное рассмотрение – прежде всего для того, чтобы собрать все предложения в рабочих коллективах, общественных организациях, представителей гражданского общества, депутатского корпуса, чиновников, судей. Мы видим, что работа активизировалась. Такие диалоговые площадки проводятся во всех районах и областях страны. Сейчас важно дальше реализовывать принцип народовластия, который выражается и будет выражаться вот в таком формате обсуждения, – подчеркнул Алексей Авдонин.

Отметим, что организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 октября по 2 ноября 2022 года.

Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.