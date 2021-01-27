В Бобруйске прошёл республиканский учебно-практический семинар по айкидо

На днях в Бобруйске состоялся Республиканский учебно-аттестационный семинар по айкидо* под руководством председателя ОО «Белорусская Федерация Айкидо» А. Мостовникова. В мероприятии приняли участие представители Бобруйска, Минска, Могилева и Гомеля.

Программа семинара была насыщенной. Тренировочные занятия начались с 10-ти часов утра и продолжались до самого вечера, с небольшим перерывом на обед. Несмотря на напряжённый график и интенсивность тренировок, участники семинара получили массу положительных эмоций и полезной информации, а главное – практики в отработке технический действий и совершенствования навыков айкидо.

В рамках состоявшегося семинара наряду с непосредственными тренировочными занятиями состоялись аттестации на ученические степени «кю». Среди аттестованных есть и наши земляки, успешно сдавшие экзамен:

Елена Гращенко – на 4 Кю;

Юлия Барбанова – на 1 Кю.

Поздравляем всех аттестованных и желаем дальнейших успехов!

*Традиционное Айкидо Айкикай – это не соревновательный вид единоборств, а способ саморазвития. В айкидо каждый может найти что-то для себя: стать сильнее, укрепить здоровье, обрести навыки самообороны, выработать уверенность и спокойствие. Айкидо укрепляет не только тело, но и дух, формирует особое мировоззрение и учит умению постоять за себя. Но главное – занимаясь Айкидо, человек постигает не только технику защиты, но и самого себя.