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Спорт

В Бобруйске прошёл республиканский учебно-практический семинар по айкидо

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В Бобруйске прошёл республиканский учебно-практический семинар по айкидо

На днях в Бобруйске состоялся  Республиканский  учебно-аттестационный семинар по айкидо*  под руководством председателя ОО «Белорусская Федерация Айкидо» А. Мостовникова. В мероприятии приняли участие представители Бобруйска, Минска, Могилева и Гомеля.

Программа семинара была насыщенной. Тренировочные занятия начались с 10-ти часов утра и продолжались до самого вечера, с небольшим перерывом на обед. Несмотря на напряжённый график и интенсивность тренировок, участники семинара получили массу положительных эмоций и полезной информации, а главное – практики в отработке технический действий и совершенствования навыков айкидо.

В рамках состоявшегося семинара наряду с непосредственными тренировочными занятиями состоялись аттестации на ученические степени «кю». Среди аттестованных есть и наши земляки, успешно сдавшие экзамен:

Елена Гращенко  – на  4 Кю;

Юлия Барбанова – на  1 Кю. 

Поздравляем всех аттестованных и желаем дальнейших успехов! 

*Традиционное Айкидо Айкикай  – это не соревновательный вид единоборств, а способ саморазвития.  В айкидо каждый может найти что-то для себя: стать сильнее, укрепить здоровье, обрести навыки самообороны, выработать уверенность и спокойствие. Айкидо укрепляет не только тело, но и дух, формирует особое мировоззрение и учит умению постоять за себя. Но главное – занимаясь Айкидо, человек постигает не только технику защиты, но и самого себя.  

 

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