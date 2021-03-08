В Бобруйске прошёл мастер-класс по безопасности и самообороне Крав-Мага

6 марта в преддверии Международного женского дня на базе клуба «Днепровец» состоялся Мастер-класс инструктора по безопасности и самообороне Крав-Мага* Сергея Новикова. В нём приняли участие, как представители других стилей (айкидо, самооборона, рукопашный бой), так и новички, без какого-либо специального опыта.

По словам инструктора группы самообороны для женщин фитнес-клуба «Днепровец» Павла Подзорова, подобные занятия очень полезны, как для новичков, так и опытных спортсменов:

«Мы всегда открыты для обмена опытом с нашими коллегами по другим направлениям, безопасности и самообороны, для изучения чего-то нового. Это позволяет под другим углом взглянуть на уже привычные вещи, внести что-то полезное в тренировочный процесс. Поэтому мы стараемся приглашать мастеров различных стилей. И конечно, мы очень благодарны Сергею Новикову, за то, что он нашёл возможность провести такое занятие и поделиться своим мастерством с теми, кто занимается в нашей группе», – отметил Павел Сергеевич.

В программе мастер-класса были не только физические приёмы и техники самообороны, но и методы психологической подготовки и выработки правильной реакции на нападение и угрозу жизни. Занятие получилось насыщенным, интересным и, главное – полезным для всех участников.

*Крав-мага́ — разработанная в Израиле военная система рукопашного боя. Это наиболее быстрый способ предотвращения угроз личной безопасности и безопасности своих близких, получивший всемирную известность и признание у профессионалов в сферах единоборств, рукопашного боя и боевых искусств.