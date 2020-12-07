В Бобруйске прошел второй этап военных сборов
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Около четырех десятков военнообязанных в запасе прибыли сегодня в пункт приема личного состава, который развернулся на базе механико-технологического колледжа, для укомплектования отдельного стрелкового батальона.
Здесь проверили их документы, провели инструктаж, подобрали противогазы, приняли личные вещи и переодели в военное обмундирование, после чего бобруйчане отправились в пункт постоянной дислокации под Бобруйск для прохождения военных сборов.
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