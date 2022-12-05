В Бобруйске прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников милиции
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В Бобруйске прошел ежегодный турнир по мини-футболу среди сотрудников милиции.
Второй год подряд в упорной борьбе победителем стала команда участковых инспекторов милиции.
Серебро завоевали сотрудники уголовного розыска, а третье место - у сборной команды прочих служб УВД Бобруйского горисполкома.
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