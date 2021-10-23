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В Бобруйске проходит городской субботник (будет дополнено)

bobrlife.by 103 0

В Бобруйске проходит городской субботник (будет дополнено)

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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