В Бобруйске проходит городской субботник (будет дополнено)
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Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
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