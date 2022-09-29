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В Бобруйске прошел спортивный праздник «Здоровым жить здорово!»

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В Бобруйске прошел спортивный праздник «Здоровым жить здорово!»

В городском парке культуры и отдыха прошел традиционный осенний праздник «Здоровым жить здорово!», приуроченный ко Дню пожилых людей. Организатор мероприятия – ТЦСОН Ленинского района.

В спортивном состязании приняли участие 24 человека, посещающих отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориальных центров социального обслуживания населения Ленинского, Первомайского районов Бобруйска, Бобруйского района и Осиповичей.

Участники проявляли себя в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Быстрый мяч», «Радуга в корзине», «Веселый хоккей», «Мини-боулинг»,«Супербаланс», «Дартс», «Эрудит», «Кроссворд» и других.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1– ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска.

2 – ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска.

3 – РЦСОН Осиповичского района.

4 – РЦСОН Бобруйского района.

–  Праздник удался. Все получили заряд бодрости и отличного настроения! Хотелось бы выразить слова благодарности администрации парка, которая принимала нас в этом замечательном месте и оказывала помощь в реализации нашего праздника. Отдельная благодарность нашим спонсорам: ОАО «Легпромразвитие», руководству Ленинской районной организации Белорусского общества Красный крест. Большое спасибо нашим гостям: музыкальное сопровождение сегодня нам организовали представители учреждения образования «Детская школа искусств им. Тикоцкого» коллектив «Интермеццо», –  отметила Анна Ковалева, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Ленинского района.

Людмила Любимцева.

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