В Бобруйске прошел семинар по разъяснению вопросов применения норм постановления №713

10 ноября в Бобруйском горисполкоме представители городского бизнес-сообщества могли задать вопросы и получить разъяснения у начальника главного управления МАРТ по Могилевской области Николая Попкова по применению норм постановления Совмина №713 «О системе регулирования цен». На встрече также присутствовали: председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, его заместитель Ольга Жук, начальник управления торговли и услуг Елена Семенчук, начальник инспекции ИМНС по Бобруйску Лилия Наронская, заместитель начальника аналитического отдела главного управления по Могилевской области Марина Подглазова, главный контролер-ревизор управления контроля и расследования главного управления МАРТ по Могилевской области Дмитрий Мозольков.

Торговля оптом и в розницу, регулирование надбавок, оформление скидок, грамотное формирование прейскурантов в соответствии с новыми требованиями – встреча проходила в формате открытого диалога. Бизнес перестраивается на работу в новых условиях. На всех уровнях и в различном формате проходят встречи с представителями МАРТ. Проводится работа на местах и в виде онлайн-конференций.

Начальник главного управления МАРТ по Могилевской области обратил внимание, что постановление – живой документ: «В перспективе он может быть подвержен некой корректировке без изменения основной идеологии».

Понятно, что торговая сфера очень широкая, механизмов и способов продажи товаров много, все отрегулировать в одном документе в краткие сроки проблематично. Поэтому и проводятся встречи с бизнесом, собирается обратная связь. На сайте МАРТ функционирует онлайн-форма, куда субъекты хозяйствования присылают свои предложения на рассмотрение.

Система регулирования цен работает уже почти три недели. Изначально был шквал вопросов. Николай Дмитриевич акцентирует, что ранее было зафиксировано свыше 8 тысяч обращений. Вопросов возникало много, на многие из них уже даны ответы, они отражены на сайте МАРТ.

Главные управления МАРТ уже провели контрольные мероприятия в 920 торговых объектах страны различных форм собственности по вопросам соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Директивы №10 «О недопустимости роста цен», постановления правительства №713 «О системе регулирования цен», законодательства о ценообразовании.

В целом в рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке с начала 2022 года МАРТ установил 990 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования, направлено 208 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений. Меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 523 виновных лиц. Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили Br1,401 млн (в том числе по материалам прошлых лет).

Бобруйское бизнес-сообщество волновали вопросы формирования акционных предложений на оптовом и розничном уровнях, возможность их совмещения, классификация категорий ряда продовольственных товаров и применяемых к ним надбавок, формирование цены на импортный товар, согласование надбавок на старый и совершенно новый вид продукции.

К слову, 9 ноября принято совместное постановление министерств антимонопольного регулирования и торговли, экономики, финансов, труда и социальной защиты №71/15/50/68. Документом утверждена инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования. «Инструкцией определены структура себестоимости продукции для целей ценообразования, а также затраты, которые не включаются в себестоимость продукции. Распространяется на производителей потребительских товаров, указанных в приложении 1 к постановлению №713», – обратил внимание Николай Дмитриевич.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.