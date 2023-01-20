В Бобруйске прошел семинар «Лидерство и современные модели управления»

Его организовала 20 января Могилевская структура РГОО «Белорусское общество «Знание» для должностных лиц, ответственных за организацию идеологической работы, специалистов по работе с молодежью и других сотрудников городских организаций. Спикером выступил Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Алексей Алексеевич остановился на таких аспектах, как лидерство и коммуникации в коллективе, технология личностного роста, лидерство/управление в условиях неопределенности, типы лидерства в разных организационных структурах, корпоративные коммуникации и корпоративная культура, стратегия развития трудовых ресурсов.

Главная задача подобного практического обучения – проводить системную работу по повышению квалификации должностных лиц, которые организуют идеологическую работу в коллективах работников государственных и иных организаций, работают с молодежью.

Ольга Хотько,

фото Александра Анташкевича