В Бобруйске прошел республиканский субботник
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В масштабной уборке приняли участие руководство города, депутатский корпус, работники предприятий, организаций, спортсмены.
Особое внимание было уделено исторической жемчужине нашего города - Бобруйской крепости. В благоустройстве территории приняли участие сотни бобруйчан.
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