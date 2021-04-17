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В Бобруйске прошел республиканский субботник

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В Бобруйске прошел республиканский субботник
В масштабной уборке приняли участие руководство города, депутатский корпус, работники предприятий, организаций, спортсмены.
Особое внимание было уделено исторической жемчужине нашего города - Бобруйской крепости. В благоустройстве территории приняли участие сотни бобруйчан.

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