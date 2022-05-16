В Бобруйске прошел профсоюзный областной турслет медиков Могилевщины

14 мая в Бобруйске на базе санатория им. В.И. Ленина прошел областной спортивный туристический слет учреждений здравоохранения Могилевской области.

Мероприятие, приуроченное к Году исторической памяти и направленное на пропаганду здорового образа жизни, собрало 12 команд более чем из сотни участников.

– Участие принимают не только Могилев и Бобруйск, свои способности показывают представители Чаусов, Шклова, Быховского района, – рассказал председатель Могилевского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Виктор Суслов. – Хочется поблагодарить за теплый прием, который нам оказали в санатории, и за атмосферу, которую создали его сотрудники.

Представители бобруйских, районных и областных учреждений здравоохранения соревновались в легкой атлетике, дартсе и волейболе.

По итогам соревнований 1-е место завоевала сборная команда Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Могилевского зонЦГЭ, 2-е место у Могилевского РУП «Фармация», третьими стали спортсмены Чаусской центральной районной больницы.

В волейболе «золото» у лидеров соревнований – сборной Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Могилевского зонЦГЭ, 2-е место у спортсменов Чаусской центральной райбольницы, «бронза» у Могилевской горбольницы скорой медицинской помощи.

В дартсе лучшими стали Могилевская больница №1, Шкловская центральная райбольница и Бобруйский родильный дом – 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.

Легкоатлетический кросс в общекомандном зачете покорился сборной областного и могилевского зональных центров гигиены и эпидемиологии, 2-е место у команды Бобруйского роддома, 3-е место завоевали спортсмены Могилевской горбольницы СМП.

Лучшими бегунами среди мужчин стали Юрий Бардошов (Могилевский облЦГЭиОЗ), Станислав Иванов (Чаусская ЦРБ) и Владимир Лустенков (Могилевская горбольница СМП). Среди женщин отличились Юлия Шунейко (Могилевское РУП «Фармация»), Татьяна Парахневич (Бобруйский роддом) и Ульяна Драйчукова (Могилевский облЦГЭиОЗ).

Подготовил Виктор ЧАБАН,

фото автора.