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В Бобруйске прошел праздник «В школу – с Белой Русью», приуроченный к началу учебного года

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В Бобруйске прошел праздник «В школу – с Белой Русью», приуроченный к началу учебного года

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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