В Бобруйске прошел праздничный концерт «Пусть всегда будет мама!»

Для воспитанников и матерей Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации проведен праздничный концерт «Пусть всегда будет мама!».

День матери – это тёплый, сердечный праздник. С каждым годом этот праздник всё больше входит в наши дома, ведь из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни.

В преддверии Дня матери 13 октября 2022 года отделом по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» был проведен праздничный концерт «Пусть всегда будет мама!» для матерей и воспитанников ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска». В концертной программе звучали трогательные пожелания и песни, важные слова о материнской бескорыстной любви, семейной гармонии. Свои поздравительные номера для матерей и воспитанников представили коллективы художественного творчества Дворца искусств: образцовый ансамбль танца «Фьюжн», образцовый ансамбль танца «Чабарок», солистка образцового музыкального театра «Слуги трех муз» Амира Асран, младшая группа вокальной студии «Star Kids» и ее солисты Ксения Александрова, Карина Ридевская и Юлия Толкачева.

Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами за доставленное удовольствие и праздничное настроение!

Заведующий отделом по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска

Ольга Павколас