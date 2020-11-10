В Бобруйске прошел открытый показ фильма-победителя международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»

Месяц назад в Смоленске завершился V международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC». Поинициативе Белорусского союза журналистов показы фильмов-победителей в этом месяце проходят в городах Беларуси.

Такой сегодня прошел и в нашем городе. Центральной темой фестиваля было75-летие Великой Победы. В числе победителей (6 картин) лента из Санкт-Петербурга «Рожденный на Невском пятачке». Исполнительный директор фестиваля Андрей Кривошеев предоставил возможность юным бобруйчанам познакомиться с фильмом на большом экране.

Открытый показ прошел в кинотеатре «Товарищ». В рамках диалога зрители смогли по скайпу задать вопросы продюсеру победной киноленты Сергею Почину. Но вначале пару слов о самом фильме. Это потрясающе трогательная история о молодом человеке, который любит Родину не на словах, а на деле.

Главным героем картины стал Дмитрий Поштаренко, руководитель творческой мастерской «Невский баталист». Именно под его руководством было построено 15 трехмерных панорам и диорам на военную тематику, которые говорят о героизменаших предков гораздо эмоциональнее и доступнее любого учебника.

Дмитрий Поштаренко родился в Шлиссельбурге, на месте прорыва блокады Ленинграда, и с раннего детства интересовался военной историей. В начале фильма зрители видят харизматичного спортивного парня в одежде камуфляжной расцветки. Однако за 39 минут картины он превращается во взрослого человека, который хорошо знает и любит историю своей страны, а главное – умеет зажигать интерес и в других.

Как рассказал Сергей ПОЧИН, фильм снимался более пяти лет. Причем финансовую поддержку от Министерства культуры РФ проект получил только два года назад.– Поначалу съемки носили спонтанный характер и только через несколько лет сложились в единый фильм», – рассказал продюсер. Андрей КРИВОШЕЕВ, который входил в состав жюри фестиваля, отметил, что тоже присудил этой киноленте высокий балл.

– Здесь очень важен свежий взгляд молодого режиссера, – поделился мнением Андрей Кривошеев. – Лента не выглядит сухой и рафинированной. В то же время все очень достоверно, и это действительно достойный ответ наших документалистов попыткам искажения истории Великой Отечественной войны.

Бобруйчане также высоко оценили документальную картину.

– Замечательно, что ваш фильм попал именно в Бобруйск, – подчеркнул в беседе с продюссером руководитель нашего городского поискового отряда «Обелиск» Сергей ПОРОЗОВ. – Ведь вот уже на протяжении 10 лет бобруйчане принимают участие в вахтах памяти в России, в том числе и в Санкт-Петербурге, и на Невском пятачке. А на Синявских высотах похоронен наш земляк – Герой Советского Союза Владимир Иванович Ермак, со-вершивший подвиг Матросова. Бобруйск и Питер неразрывно связывают события Великой Отечественной войны. И через эту ленту молодое поколение, наследники Великой Победы, глубоко проникается духом этих событий. Гораздо лучше, чем через страницы учебников.

Слова Сергея Порозова подтверждают и юные бобруйчане, которые между собой горячо обсуждали картину и события, описанные в ней, интересовались, где можно посмотреть фильм, чтобы показать его друзьям и знакомым. К слову, «Рожденный на Невском пятачке» уже можно посмотреть на платформе YouTube.