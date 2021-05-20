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В Бобруйске прошел отчетный музыкально-театрализованный концерт «Земля, которая дает нам вдохновение»

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В Бобруйске прошел отчетный музыкально-театрализованный концерт «Земля, которая дает нам вдохновение»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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