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В Бобруйске прошел областной этап республиканского конкурса WorldSkills Belarus-2023

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В Бобруйске прошел областной этап республиканского конкурса WorldSkills Belarus-2023

Конкурс проводился по компетенции «Малярные и декоративные работы» 15 февраля на базе индустриально-строительного колледжа. В нем принимали участие учащиеся не только индустриально-строительного, но и аграрно-экономического, осиповичского колледжей.

Всего ребят ожидало три задания, итоги которых оценивало компетентное жюри. На специально подготовленных стенах учащиеся демонстрировали искусство оклейки обоями, мастерство создания «жесткой фрески» в виде головы волка и навыки смешивания цветов и окраски стены на скорость.

Учащийся индустриально-строительного колледжа Юрий Константинов проявил навыки лучше всех, за что и получил право представлять область уже на республиканском уровне. Второе место завоевал Осиповичский государственный колледж, третье – у Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа.

Областные этапы профессионального состязания продлятся до 2 марта. В мастерстве соревнуются кондитеры, специалисты по облицовке плиткой, столярному делу. Свои навыки продемонстрируют также парикмахеры, геодезисты и не только. По многим компетенциям отбор проводят два дня.

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