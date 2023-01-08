В Бобруйске прошел музыкальный рождественский спектакль

8 января во Дворце искусств состоялся музыкальный спектакль «Святитель Кирилл Туровский – златоуст Белой Руси», который подготовил православный театр «Убрус» под руководством Людмилы Наумчик.

До начала постановки в фойе прошло выступление учащихся ДШИ №2 им. В.В. Оловникова, выставка-продажа продукции, организованная монастырем в честь Святых Жен Мироносиц и приходами храмов Бобруйской епархии, а также тематическая экспозиция, посвященная Кириллу Туровскому, которую презентовала городская библиотека им. Евфросинии Полоцкой.

В самом спектакле приняли участие мужской хор «Всехсвятский», вокальная студия «ДО-МИ-СОЛЬки», танцевальная студия «Лаборатория танца», Центр досуга и творчества г. Бобруйска, исполнитель авторских песен Дмитрий Овчаренко, любительский коллектив народный фольк-шоу балет «Альянс», творческая мастерская эстрадного искусства «Хвілінка». Подарил свое творчество зрителям и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно.

На празднике присутствовал епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Прибыли на торжество и почетные гости: первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, председатель Могилевского горисполкома Александр Студнев, председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, председатель Кировского райисполкома Галина Слабодникова, представители депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий.

– Всех жителей Могилевской области, Бобруйска, я поздравляю со светлым праздником Рождества Христова. Мы всегда его ждем с нетерпением. Хочется пожелать мира, тепла, уюта в каждом доме, спокойствия в душе. Этот год обозначен Годом мира и созидания. Все необходимое, чтобы жить в мире и созидать, в области есть. Поэтому наступивший 2023 год должен быть хорошим, – подчеркнул Анатолий Исаченко.

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