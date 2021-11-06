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КультураФоторепортажи

В Бобруйске прошел Могилевский областной этап XIII Республиканского фестиваля национальных культур

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В Бобруйске прошел Могилевский областной этап XIII Республиканского фестиваля национальных культур

Фото Виктора ЧАБАНА.

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