В Бобруйске прошел митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 34 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Девять лет и пятьдесят один день продолжались жестокие сражения в чужом краю. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, советские солдаты сохраняли верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

С 1979 по 1989 годы в Афганистане проходили службу более 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч получили ранения и увечья, 718 стали инвалидами. Это огромная боль для родных. Это невосполнимые потери…

В этот день на пересечении улиц Социалистической и Интернациональной состоялись возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам и митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие представители городской власти, депутатского корпуса, духовенства, военнослужащие Бобруйского гарнизона, руководители л\организаций и предприятий, общественность.

– Ежегодно 15 февраля – в День памяти воинов-интернационалистов, мы воздаем дань уважения и благодарности военнослужащим, выполнявшим воинский долг в горячих точках. Прошло 34 года с того времени, как закончилась афганская война для советских воинов. Но это от нее и сегодня не затихает в наших сердцах. Эта война вписала особую страницу в летопись Вооруженных Сил Республики Беларусь, стала символом верности военной присяге и солдатскому долгу. Этот день близок не только ветеранам-афганцам, но и вдовам, матерям и отцам погибших. В скорбном списке есть и двадцать три жителя Бобруйска и Бобруйского района. «Вечная память и низкий поклон погибшим на чужой земле», — сказал Игорь Кисель, председатель Бобруйского горисполкома. – Дорогие бобруйчане! Убежден, что имена наших земляков, увековеченные на памятном знаке воинам-интернационалистам, еще долго будут служить зримым напоминанием всем живущим о ценности мира, свидетельствовать о высочайшей доблести и мужестве. Уважаемые воины-интернационалисты! Вы сегодня живой пример героизма, гражданственности и патриотизма для молодежи. Мы глубоко признательны вам за активную жизненную позицию и значительный вклад в общественную жизнь Бобруйска. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия! Пусть вся наша жизнь проходит только под мирным небом.