В Бобруйске прошел митинг, посвященный 33-летию вывода войск из Афганистана
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Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
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