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В Бобруйске прошел митинг, посвященный 33-летию вывода войск из Афганистана

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В Бобруйске прошел митинг, посвященный 33-летию вывода войск из Афганистана

  

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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