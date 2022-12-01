В Бобруйске прошел межведомственный семинар «Преступность и иные виды социально-негативных явлений»

В семинаре приняли участие социальные педагоги, педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования города.

Семинар прошел с участием представителей заинтересованных служб и ведомств: Вадима Боложко, начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД горисполкома; Александра Бандура, начальника отделения по противодействию киберпреступности УВД горисполкома; Аллы Шестопаловой, заместителя прокурора Бобруйска; Екатерины Колядич, заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района; Анны Патачиц, заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района; Татьяны Криванос, начальника инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района; Ольги Жариновой, старшего инспектора инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района; Яны Новицкой, главного специалиста управления по образованию горисполкома; Елены Хорошавки, заведующего филиалом УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона» «Бобруйский межрайонный психоневрологический диспансер»; Марии Цыганковой, психолога территориального Центра социального обслуживания населения Ленинского района.

Открыла семинар Яна Анатольевна, которая ознакомила присутствующих с проблемными вопросами по профилактике преступлений среди несовершеннолетних в учреждениях образования города.

О принимаемых мерах по профилактике подростковой преступности, защите прав и законных интересов несовершеннолетних в учреждениях образования Первомайского района рассказала Екатерина Викторовна. О профилактической работе в учреждениях образования Ленинского района говорила Анна Васильевна. На проблемных вопросах в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в городских учреждениях образования остановилась Алла Ивановна. О преступлениях, совершаемых в сети Интернет, о причинах и условиях, им способствующих, сообщил Александр Игоревич. О действиях педагогических работников при выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, в том числе о коррекционной работе с подростками, совершившими парасуицид, рассказала Елена Аркадьевна. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, обороту детской порнографии и торговле людьми говорил Вадим Владимирович. На вопросы педагогических работников об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними ответили Татьяна Евгеньевна и Ольга Владимировна.

– На межведомственном семинаре представители заинтересованных служб и ведомств озвучили проблемные вопросы в организации профилактической работы с участниками образовательного процесса, определены дальнейшие пути работы по снижению фактов совершения несовершеннолетними противоправных действий, в том числе по безопасному и ответственному поведению, – отметила Яна Новицкая.

По итогам встречи определен дальнейший план работы по профилактике преступности среди несовершеннолетних.

Виктор ЧАБАН, фото автора.