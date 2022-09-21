В Бобруйске прошел межведомственный семинар-практикум по профилактике наркомании среди детей и подростков (обновлено)

21 сентября на базе ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска» состоялся межведомственный семинар-практикум для педагогических работников учреждений общего среднего образования по теме «Организация работы по профилактике наркомании, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и других среди детей и подростков».

Участниками мероприятия стали заместители директоров по воспитательной работе, руководители методических объединений классных руководителей учреждений образования, педагоги социальные и педагоги-психологи.

Открыла информационно-обучающий семинар Яна Новицкая, главный специалист управления по образованию Бобруйского горисполкома. Яна Анатольевна отметила, что в городе на постоянной основе проводится большая профилактическая работа на всех уровнях взаимодействия.

О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов рассказала Елена Бриченок, старший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома. Она также провела обучение педагогических работников навыкам по работе с детьми, их законными представителями, попавшими в кризисные ситуации, рассказала, на что следует обращать внимание для выявления таких людей.

О профилактике употребления наркотических средств среди подростков поведал Сергей Романовский, врач психиатр-нарколог филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница» «Бобруйский наркологический диспансер».

Про раннее выявление признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними сообщила информацию Анна Прилищ, психолог учреждения социальной защиты «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»

С докладом об оперативной обстановке подростковой преступности (за 8 месяцев текущего года в городе Бобруйске) выступила Галина Бородина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома.

Завершением мероприятия стало подведение итогов.