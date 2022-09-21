В Бобруйске прошел межведомственный семинар-практикум по профилактике наркомании среди детей и подростков (обновлено)
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21 сентября на базе ГУО «Средняя школа №6 г. Бобруйска» состоялся межведомственный семинар-практикум для педагогических работников учреждений общего среднего образования по теме «Организация работы по профилактике наркомании, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и других среди детей и подростков».
Участниками мероприятия стали заместители директоров по воспитательной работе, руководители методических объединений классных руководителей учреждений образования, педагоги социальные и педагоги-психологи.
Открыла информационно-обучающий семинар Яна Новицкая, главный специалист управления по образованию Бобруйского горисполкома. Яна Анатольевна отметила, что в городе на постоянной основе проводится большая профилактическая работа на всех уровнях взаимодействия.
О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов рассказала Елена Бриченок, старший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома. Она также провела обучение педагогических работников навыкам по работе с детьми, их законными представителями, попавшими в кризисные ситуации, рассказала, на что следует обращать внимание для выявления таких людей.
О профилактике употребления наркотических средств среди подростков поведал Сергей Романовский, врач психиатр-нарколог филиала учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница» «Бобруйский наркологический диспансер».
Про раннее выявление признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними сообщила информацию Анна Прилищ, психолог учреждения социальной защиты «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»
С докладом об оперативной обстановке подростковой преступности (за 8 месяцев текущего года в городе Бобруйске) выступила Галина Бородина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома.
Завершением мероприятия стало подведение итогов.
– Проведенный анализ свидетельствует о том, что в настоящем году наблюдается рост преступлений среди учащихся колледжей и школ. К сожалению, это касается и города Бобруйска. Нашим подразделением проводится профилактическая работа во взаимодействии со всеми субъектами профилактики. Основной упор делается на сбытчиков наркотиков. Мы выявляем, устанавливаем и изобличаем из преступной деятельности лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Конкретно которые употребляют, хранят, и распространяют наркотики, в том числе посредством сети Интернет. За это предусмотрена уголовная ответственность. Так, например, за преступление, совершенное по части 5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет, – рассказала майор милиции Елена Бриченок.
Виктор ЧАБАН, фото автора.