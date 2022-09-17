В Бобруйске прошел массовый велопробег «Мы едины»

Сегодня, 17 сентября, в День народного единства, в Бобруйске состоялся велопробег «Мы едины».

Велоколонна во главе с руководством города, почетными гостями из российского города Рыбинск проследовала по главной улице Бобруйска — Минской к мемориальному комплексу, расположенному на территории Бобруйской крепости.

Как это было, смотрите в большом фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.