В Бобруйске прошел массовый велопробег «Мы едины»
248 0
Сегодня, 17 сентября, в День народного единства, в Бобруйске состоялся велопробег «Мы едины».
Велоколонна во главе с руководством города, почетными гостями из российского города Рыбинск проследовала по главной улице Бобруйска — Минской к мемориальному комплексу, расположенному на территории Бобруйской крепости.
Как это было, смотрите в большом фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Бобруйске прошел массовый велопробег «Мы едины»
-
Бобруйские школьники несли Вахту памяти в День народного единства
-
Лукашенко: День народного единства — благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу
-
Всемирный день донора костного мозга
-
Всемирный день безопасности пациентов