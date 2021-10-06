В Бобруйске прошел конкурс «SuperStar»

В Бобруйске на базе пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» прошел фестиваль «SuperStar». Пенсионеры приняли участие в различных конкурсах, которые помогли вспомнить правила безопасности.

На протяжении всего фестиваля им помогали работники МЧС и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Конкурсанты проверили свою сноровку в испытаниях «Пожарный боулинг» и «Самый ловкий». Полезные навыки подарили конкурсы «Прикрепи АПИ» и «Борьба с огнем». Также пожилых бобруйчан ожидал экзамен на площадке «Магистры безопасности». Фестиваль подарил всем участникам и организаторам море позитива и, самое главное, знания в области безопасности жизнедеятельности.

Кирилл Аверченко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.