В Бобруйске прошел конкурс профмастерства среди работников культуры «Горжусь профессией своей!»

Организатор конкурса – Бобруйская городская организация профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма при информационной поддержке УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыцце».

В мероприятии приняли участие 8 работников культуры в возрасте до 31 года. Среди них – актеры, методисты, библиотекари, хореографы, учителя музыки, хормейстеры. Конкурсанты подготовили визитные карточки, показали домашнее задание и продемонстрировали свои таланты.

По итогам конкурса третье место заняла Татьяна Жадченко, руководитель образцовой хореографической студии «Бобрёнок» Дворца искусств, второе – Ирина Козлова, учитель по классу хоровых дисциплин, председатель ППО, ДШИ №2 им. В.В. Оловникова, и первое место завоевала Анастасия Старикова, руководитель детской вокальной студии «ДО-МИ-СОЛЬКИ» Центра досуга и творчества г. Бобруйска.

Обладателем гран-при стал Владислав Масловский, учитель по классу скрипки ДШИ №1 им. Е.К. Тикоцкого. Также отметим, что до 19 октября на сайте Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма проходило онлайн голосование за участников, по итогам которого победительницей стала Татьяна Жадченко.

Конкурсанты были награждены дипломами участников и памятными подарками.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА. Как это было, смотрите в большом фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.