В Бобруйске прошел концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
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