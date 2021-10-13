В Бобруйске прошел исторический, театрализованный квест «Побег из крепости»

10 октября на территории Бобруйской крепости провели исторический, театрализованный квест «Побег из крепости». Организаторами были Центр досуга и творчества совместно Центр туризма, краеведения и экскурсии детей и молодёжи Бобруйска.

В рамках областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» с участием народного военно-исторического клуба «Газдава», военно-исторического клуба реконструкции войны 1812 года «Цитадель», историко-патриотического клуба «Викру».

Каждый год ко дню туризма «Центр досуга и творчества Бобруйска» и «Центр туризма, краеведения и экскурсий» проводят совместное мероприятие для школьников города. Традиция продолжается на протяжении четырех лет. Формой проведения мероприятия выбран театрализованный квест.

Каждый год для проведения квеста пишется новый сценарий. В 2021 году квест прошел под названием «Побег из крепости».

Цель проведения квеста – гражданское и патриотическое воспитание учащейся молодежи через активное включение во всестороннее изучение истории родного края.

Место проведения квеста - территория Бобруйской крепости, прилегающая к ледовому дворцу. Главный историко-культурный объект города привлекает к себе внимание бобруйчан и гостей города.

Для детей и взрослых квест-игра – замечательная возможность погрузиться в историю событий цитадели на Березине. Участники получали карту, по которой двигались от точки к точке. На каждой локации участников ждали костюмированные герои времен Великого княжества литовского, эпохи войны 1812 года, Великой отечественной войны. Маленькое и яркое погружение в историю и эпоху. А еще выполнить задание и пройти испытание. Маршрут пролегал от первого полигонного укрепления до соборной площади и пятого полигонного укрепления, более пяти км.

Поэтому квест – хорошее испытание на выносливость и смекалку. Все участники должны были составить ключевую фразу для организации побега из крепости.

Первая станция для ребят называлась «Лабиринт», на которой их встречал русский солдат и загадывал загадку. Тем, кто её не отгадывал – испытание с подсказкой – составить слово из букв, которые найдете.

Ещё одна увлекательная остановка - «Метание гренады», где их встречали

солдаты французской армии. Вначале ребятам пояснялась, что такое гренада и как правильно метать. У участников было пять попыток, при попадании в цель они получали фишки для покупки подсказок.

Старейшее место в Бобруйске связано с историей иезуитов. Там и ждали участников рыцари. Средневековые испытания на ловкость и сообразительность для младших и старших оказались выполнимыми. Разрубить маленькое яблоко мечом, отыскать тайну иезуитов - интересно и увлекательно. Дама с веером и язык веера, солдат – красноармеец и взятие бастиона, партизан – и ,наконец, побег из крепости.

Квест получился интересным и познавательным. Каждой команде на последнем задании нужно было сложить ключевую фразу и за это им вручали мешочек со сладкими призами. В завершение все команды сделали общее фото на память с участниками клубов «Газдава», «Цитадель» и «Викру».

Семченко С.А., методист ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска»