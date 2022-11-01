В Бобруйске прошел II этап олимпиады по финансовой грамотности

21 октября 2021 в Бобруйске прошел второй этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности.

Участниками интеллектуального состязания стали 115 победителей из 33 учреждений общего среднего образования. Ребятам было предложено решить 30 тестовых вопросов, а также выполнить творческое задание на тему «Чем отличаются «финансовые знания» от «финансовых навыков»?

Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно практичное финансовое поведение в современном обществе.

Работы знатоков оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители банковских отделений города, управления по образованию Бобруйского горисполкома, учебно-методического кабинета Бобруйска, учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего образования города.

Победителям олимпиады вручили призы от Беларусбанка и Белагропромбанка.

Дипломом I степени награждены:

Максим Цед, учащийся XI класса средней школы №9;

Владимир Грайцевич, учащийся XI класса средней школы №20;

Дипломом II степени награждены:

Данила Михолап, учащийся XI класса средняей школы №20;

Виктория Лейзеренок, учащаяся XI класса средней школы №27;

Артем Титов, учащийся XI класса средней школы №34;

Дипломом III степени награждены:

Александр Петруша, учащийся XI класса средней школы №18;

Ксения Липкина, учащаяся X класса средней школы №20;

Мария Шинкевич, учащаяся XI класса средней школы №31;

Тимофей Забело, учащийся XI класса средней школы №32.

Награждение победителей второго этапа республиканской Олимпиады по финансовой грамотности состоялось 27 октября 2022 в актовом зале Беларусбанка в Бобруйске, где директор Подобед Виталий в торжественной обстановке вручил призы лучшим знатокам финансовой грамотности.

Анна Мельникова