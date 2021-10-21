В Бобруйске прошел городской отборочный тур Республиканского фестиваля национальных культур

В среду, 20 октября, во Дворце искусств города Бобруйска прошел городской отборочный тур Республиканского фестиваля национальных культур. Об этом корреспонденту «БЖ» сообщил начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Вадим Щербич.

Жюри отсмотрели порядка восьми творческих номеров, театральное искусство, вокальные произведения и исполнение, стихотворное творчество. Это были представители нескольких национальных культур: татары, евреи, была представлена Украина. Большая часть данных номеров будет представлена областному жюри.

— Бобруйск на протяжении многих лет принимает участие. Как правило представители нашего города проходят отборочные туры городского, областного и республиканского этапов. Завершающие отборочные мероприятия пройдут в городе Гродно. Как правило, сам конкурс проходит в летний период, — рассказал Вадим Михайлович.