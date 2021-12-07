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В Бобруйске прошел гастрольный спектакль Национального академического драматического тетра им. Я. Коласа

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В Бобруйске прошел гастрольный спектакль Национального академического драматического тетра им. Я. Коласа

Во вторник, 7 декабря, в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялся гастрольный спектакль - комедия в 2-х действиях «Доктор философии» Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Как это было - смотрите на фото Виктора Чабана.

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