В Бобруйске прошел форум «Навстречу референдуму»

21 января на базе открытого акционерного общества УКХ «Бобруйскагромаш» прошел форум «Навстречу референдуму». Темой обсуждения стал новый проект Конституции Республики Беларусь. Спикером выступил Андрей Кривошеев – генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости», председатель Правления ОО «Белорусский союз журналистов».

– Изменилось время. С Конституцией, которая действует с 1994 года, мы прожили уже четверть века. Изменились наше общество, политическая культура, партийная система, система общественных организаций, экономика Беларуси – появился мирный атом, атомная станция, много новых отраслей, появилась необходимость защищать персональные данные. Все это уже не укладывается в действующую Конституцию. Поэтому, пройдя очень серьезный внушительный этап модернизации белорусской экономики, мы подошли и к модернизации белорусской политической системы. Мое твердое убеждение, что это нельзя совмещать, поскольку многие государства, которые одновременно проводили и политическую и экономическую реформы, просто разрывались и растягивались, как на неудачном шпагате. Беларусь должна избежать этой ошибки, и, выстроив серьезный экономический фундамент, наша страна готова провести политическую реформу. Думаю, что она будет удачной, тем более, что дата референдума знаковая и для белорусской государственности, и, кстати, для Бобруйска. Напомню, что 27 февраля 1919 года была образована Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика, и одной из столиц Литбела был город Бобруйск. Так что, дата Референдума очень тесно связана и со становлением современного белорусского государства, и с той демократической интеллектуальной атмосферой, которая есть в Бобруйске, – подчеркнул спикер.

Работники компании смогли задать гостю интересующие вопросы. Отметим, что на сегодня по всей стране по теме изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь прошло более 1600 встреч с трудовыми коллективами, участниками которых стали 46500 человек.

Людмила Любимцева.

Фото Дмитрий Вильман.