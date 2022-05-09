В Бобруйске прошел ежегодный автопробег, посвященный 77-й годовщине Великой Победы

Уже стало доброй традицией в нашем городе проводить автопробег «Спасибо деду за Победу!», посвященный празднику 9 мая. Это мероприятие объединяет людей разных возрастов (от мала до велика), которые отдают дань памяти родным, воевавшим в годы Великой Отечественной войны, и всем тем, кто отдал свою жизнь за мирное и чистое небо Беларуси.

Сбор участников и построение автоколонны прошли за «Бобруйск-Ареной» на улице Карла Оппермана. Автомобили и мотоциклы всех мастей были украшены флагами, праздничными ленточками, фотографиями предков. До начала автопробега организаторы провели конкурс на лучшее оформление транспортных средств. В лидерах оказалась белая «Волга» ГАЗ-М-21, 1970 года выпуска. Владелец раритетного автомобиля Василий Михолап рассказывает, что эта семейная реликвия досталась ему от отца тещи. «Вывозит в свет» ее только по праздникам.

– Решил в честь 9 мая задействовать свою красавицу «Волгу» в автопробеге. Это значимое мероприятие. Для меня это история и дань памяти погибшим воинам, благодарность своим предкам за мир и свободу, – говорит Василий.

В автопробеге многие участвуют целыми семьями. К примеру, бобруйчанка Нина Зюкова приехала с супругом, дочкой и внучкой. На автомобиле красовались портреты ее родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

– Мы здесь уже третий год, записываем на видео и отправляем родственникам в Челябинск, где жил мой отец, ветеран войны. Очень здорово, что проводится такой автопробег. Это память, гордость и величие, – делится Нина Ивановна.

Всего в автопробеге приняли участие порядка 1000 бобруйчан, было задействовано 320 автомобилей и около 30 мотоциклов. От места сбора автоколонна отправилась по маршруту: улица Карбышева – мемориальный комплекс «Курган Славы» д. Сычково. Здесь бобруйчане возложили цветы к памятнику и запустили в небо воздушные шарики. Обратный маршрут автопробега пролегал до памятника в честь воинов-освободителей на улице Минской.

Людмила Любимцева. Фото Виктора Чабана.