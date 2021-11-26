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Происшествия

В Бобруйске пропал житель Осиповичей

ПСО "Феникс" 23 0

В Бобруйске пропал житель Осиповичей

Ревяко Виктор Витальевич, 16.01.2003 г.р.
25.11.2021 ушел в неизвестном направлении с адреса: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, д. 42. В настоящий момент местонахождение не установлено.

Адрес: РБ, Могилевская обл., Осиповичский р-н, а/г Липень, ул. Ленина.

Приметы: на вид 18 лет, рост 184 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, светлые штаны, кофта.

Может нуждаться в оказании медицинской помощи!

Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.

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