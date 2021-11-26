В Бобруйске пропал житель Осиповичей
ПСО "Феникс" 23 0
Ревяко Виктор Витальевич, 16.01.2003 г.р.
25.11.2021 ушел в неизвестном направлении с адреса: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, д. 42. В настоящий момент местонахождение не установлено.
Адрес: РБ, Могилевская обл., Осиповичский р-н, а/г Липень, ул. Ленина.
Приметы: на вид 18 лет, рост 184 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет: темно-синяя куртка, светлые штаны, кофта.
Может нуждаться в оказании медицинской помощи!
Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.
также
-
В Бобруйске пропал житель Осиповичей
-
Один – поворачивал, другой – обгонял! ДТП в Бобруйском районе
-
В Бобруйске утонул мужчина
-
Бобруйчанин украл реквизиты карты коллеги для оплаты покупок в онлайн-игре
-
В Могилевском районе погиб водитель трактора