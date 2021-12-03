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В Бобруйске пропал парень с татуировками на руках и груди

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В Бобруйске пропал парень с татуировками на руках и груди

Лукьянцов Глеб Александрович, 09.01.2002 г.р.
26.11.2021 г. ушёл из дома в неизвестном направлении и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Горелика.

Был одет: куртка кожаная чёрная короткая, брюки тёмно-синие, берцы чёрные высокие.

Особые приметы: татуировки на руках и груди.

Если вы владеете информацией о пропавшем человеке, сообщите по телефонам:
ПСО «Феникс» +375 (29) 222-10-19
или 102.

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