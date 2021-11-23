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Религия

В Бобруйске пройдут VII Епархиальные образовательные чтения

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В Бобруйске пройдут VII Епархиальные образовательные чтения

24 ноября  по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима в Центре «Покрова» пройдут VII Епархиальные образовательные чтения «Духовное наследие белорусской земли».

По традиции церковно-общественный форум соберет представителей культуры, образования и Церкви для обсуждения важных вопросов духовного просвещения, нравственного воспитания детей и молодежи.

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