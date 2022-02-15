В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершилась военная операция ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1979 по 1989 годы на афганской земле проходили службу около 30 тысяч уроженцев нашей страны. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 человек пропали без вести.
Ежегодно в Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные этой дате.
ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных Дню памяти воинов интернационалистов
|№
п/п
|Наименование мероприятия
|Дата, время,
место проведения
|1
|Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, и 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
|15.02.2022
11.00
пересечение улиц Социалистической и Интернациональной
|2
|Панихида
|15.02.2022
12.00
Кафедральный собор святителя Николая Чудотворца в городе Бобруйске
|3
|Посещение могил погибших и умерших воинов-интернационалистов
|15.02.2022
13.00–15.00