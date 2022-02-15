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В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

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В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершилась военная операция ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1979 по 1989 годы на афганской земле проходили службу около 30 тысяч уроженцев нашей страны. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 человек пропали без вести.
Ежегодно в Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные этой дате.

 

ПРОГРАММА

проведения мероприятий, посвященных Дню памяти воинов интернационалистов

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п/п

Наименование мероприятияДата, время,

место проведения

1Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, и 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана15.02.2022

11.00

пересечение улиц Социалистической и Интернациональной

2Панихида15.02.2022

12.00

Кафедральный собор святителя Николая Чудотворца в городе Бобруйске

3Посещение могил погибших и умерших воинов-интернационалистов15.02.2022

13.00–15.00

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