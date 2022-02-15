В Бобруйске пройдут мероприятия, приуроченные Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершилась военная операция ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1979 по 1989 годы на афганской земле проходили службу около 30 тысяч уроженцев нашей страны. 789 белорусов не вернулись с той войны, 12 человек пропали без вести.

Ежегодно в Бобруйске проходят мероприятия, приуроченные этой дате.

ПРОГРАММА

проведения мероприятий, посвященных Дню памяти воинов интернационалистов

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